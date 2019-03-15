Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Латыпов о Павловой и Елисееве: немного разочарован, ребят не хватило до подиума

Латыпов о Павловой и Елисееве: немного разочарован, ребят не хватило до подиума
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли шестое место.

«Немного разочарован, ребят не хватило до подиума. Была быстрая гонка, высокая конкуренция, стрельба не позволила быть близко к лидерам. Елисеев? Переговорим с ним, почему не получилось. Была ошибка на первой „стойке“, а соперники их не прощали», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Чемпионат мира завершится 17 марта.

«Господи, Матвей...». Почему российские биатлонисты постоянно извиняются?
Елисеева не в чем упрекнуть после гонки. Вы вообще видели, кто был у России в соперниках?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент