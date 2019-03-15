Й. Бё: после моего первого этапа тренер Мазе был так зол!

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он выиграл золото в дуэте с Марте Рёйселанд.

«После моего первого этапа тренер Зигфрид Мазе был так зол! Он подошёл ко мне и сказал… что нужно работать лучше. Он не был доволен тем, что я использовал три дополнительных патрона.



Выйдя на последний этап, я хотел немного оторваться от соперников, и, наверное, Лукас Хофер думал о том же, поэтому мы работали над этим вместе, помогая друг другу.



Я побеждал во всех дисциплинах? Ещё осталось выиграть гонку преследования. А, за всю карьеру? Ну тогда ладно, здорово! Не так много биатлонистов побеждали во всех дисциплинах», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Завтра, 16 марта, в Эстерсунде пройдут эстафетные гонки.