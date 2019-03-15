Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Й. Бё: после моего первого этапа тренер Мазе был так зол!

Й. Бё: после моего первого этапа тренер Мазе был так зол!
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он выиграл золото в дуэте с Марте Рёйселанд.

«После моего первого этапа тренер Зигфрид Мазе был так зол! Он подошёл ко мне и сказал… что нужно работать лучше. Он не был доволен тем, что я использовал три дополнительных патрона.

Выйдя на последний этап, я хотел немного оторваться от соперников, и, наверное, Лукас Хофер думал о том же, поэтому мы работали над этим вместе, помогая друг другу.

Я побеждал во всех дисциплинах? Ещё осталось выиграть гонку преследования. А, за всю карьеру? Ну тогда ладно, здорово! Не так много биатлонистов побеждали во всех дисциплинах», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Завтра, 16 марта, в Эстерсунде пройдут эстафетные гонки.

Норвегия пишет историю биатлона. А у сборной России опять эксперименты
Павлова не бежала, Елисеев не стрелял. А потом встал. Неужели тренеры сборной России своими руками отдали медаль чемпионата мира?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент