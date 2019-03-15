Прокунин: 50% еды на ЧМ в Эстерсунде — фастфуд, девочки остро на это реагируют

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин сообщил, что у Валентины Семеренко в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде возникли проблемы с желудком.

«Как и в предыдущей гонке, у неё присутствовала боль в желудке. На четвёртом-пятом круге был сильный спазм, из-за чего она заканчивала гонку на морально-волевых качествах.



Связано это с питанием, с ограниченными возможностями выбора. Процентов на 50 здесь фастфуд, еда быстрого приготовления. Такая ситуация и в отеле, где живёт команда, и на стадионе в Family Club. А девчонки очень остро на это реагируют. Конечно, покупаем продукты, стараемся сами готовить, но в ограниченных возможностях. Хотел бы отметить, что это не самая большая проблема, которая есть на сегодняшний день, она решаема», — цитирует Прокунина Xsport.

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