Санитра – о сингл-миксте: пятое место – хороший результат, но мы хотели большего

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился впечатлениями от выступления подопечных в сингл-миксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).



«Пятое место на чемпионате мира – очень хороший результат. Но, прямо скажу, хотели большего, и я думаю, что были готовы бороться за подиум. Как я говорил раньше, сингл-эстафета не имеет фаворитов — здесь просто надо хорошо стрелять, особенно в таких хороших условиях, как сегодня. Жаль, что Настя немного поторопилась с запасным патроном в «стойке»: надо было закрывать шестым и сохранять контакт с соперницами.



По выступлению Пидручного скажу, что стрелял он сегодня быстро и с большим запасом. По ногам — тоже: когда был в контакте, то не было проблем держаться в группе. Ну и провёл великолепный последний круг, обойдя россиянина. Поэтому я доволен тем, как Дима восстановился после той большой нагрузки первых гонок.



Завтра ещё посмотрим по самочувствию и будем готовиться дальше к эстафете и масс-старту. В эстафете пока даже я не знаю, кто будет стартовать. Готовятся все шесть спортсменов, в том числе и Прима приступил к полноценной работе. Но состав определим только завтра после тренировки», – цитирует Санитру Biathlon.com.ua.



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