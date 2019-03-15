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Санитра – о сингл-миксте: пятое место – хороший результат, но мы хотели большего

Санитра – о сингл-миксте: пятое место – хороший результат, но мы хотели большего
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился впечатлениями от выступления подопечных в сингл-миксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Пятое место на чемпионате мира – очень хороший результат. Но, прямо скажу, хотели большего, и я думаю, что были готовы бороться за подиум. Как я говорил раньше, сингл-эстафета не имеет фаворитов — здесь просто надо хорошо стрелять, особенно в таких хороших условиях, как сегодня. Жаль, что Настя немного поторопилась с запасным патроном в «стойке»: надо было закрывать шестым и сохранять контакт с соперницами.

По выступлению Пидручного скажу, что стрелял он сегодня быстро и с большим запасом. По ногам — тоже: когда был в контакте, то не было проблем держаться в группе. Ну и провёл великолепный последний круг, обойдя россиянина. Поэтому я доволен тем, как Дима восстановился после той большой нагрузки первых гонок.

Завтра ещё посмотрим по самочувствию и будем готовиться дальше к эстафете и масс-старту. В эстафете пока даже я не знаю, кто будет стартовать. Готовятся все шесть спортсменов, в том числе и Прима приступил к полноценной работе. Но состав определим только завтра после тренировки», – цитирует Санитру Biathlon.com.ua.

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Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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