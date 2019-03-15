Норицын назвал состав на женскую эстафету на ЧМ в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на эстафетную гонку 4х6 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«В эстафете побегут Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт», — приводит слова Норицына «РИА Новости».

Павлова выступит уже в третьей эстафете на чемпионате мира, ранее Евгения бежала в смешанной эстафете и супермиксте (четвёртое и шестое места соответственно). Екатерина Юрлова-Перхт из всех гонок в Эстерсунде пропустила только супермикст. Миронова выступала в спринте, пасьюте и индивидуальной гонке. Кайшева только в индивидуальной гонке, где с шестью промахами стала 60-й.

Мужская и женская эстафеты состоятся на чемпионате мира завтра, 16 марта.