Й. Бё — о намерении сборной Швеции выиграть эстафету: они могут мечтать

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал слова шведа Себастиана Самуэльссона, который заявил, что его команда постарается выиграть мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Им никто не запрещает мечтать. Они осуществили свою мечту в прошлом году (сборная Швеции выиграла эстафетную гонку на Олимпийских играх в Пхёнчхане — Прим. „Чемпионата“). Это будет чересчур, если они выиграют два золота на двух крупнейших турнирах подряд», — приводит слова Бё-младшего TV2.

В эстафетной гонке на Олимпийских играх 2018 года сборная Швеции выиграла золотые медали, опередив норвежцев, которые стали вторыми. На чемпионате мира в Эстерсунде мужская эстафета пройдёт в субботу, 16 марта, время её начала — 18:30 мск.