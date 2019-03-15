Губерниев: знаю, почему Гараничев не бежит в эстафете

Российский комментатор биатлона Дмитрий Губерниев заинтриговал подписчиков своего «инстаграма», заявив, что знает причину неучастия Евгения Гараничева в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Ух, какой любопытный состав мужской эстафеты на ЧМ по биатлону. Без Гараничева, но с Поршневым! Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов. Будем болеть. Я, кстати, знаю, почему Гараничев не бежит. Но пока никому не скажу. Вперёд, Никита Поршнев! Ты заслужил эту гонку! Пы Сы — женский квартет — Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова», — написал Губерниев.

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Поршнев дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, где, допустив четыре промаха (по одному на каждом рубеже), стал 36-м.

Мужская эстафета 4x7,5 км пройдёт завтра, 16 марта. Начало — в 18:30 мск.