Тихонов: в моём поколении никто не отказывался выступать на ЧМ. Гараничев неправ

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал отказ российского биатлониста Евгения Гараничева от участия в мужской эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Бороться сегодня можно. Если будет не более двух-трёх дополнительных патронов, есть шанс бороться за бронзу. Потому что от тех же норвежцев никуда не денешься. Хочется, чтобы ребята порадовали. Что касается Поршнева, то надо пробовать. Гараничев проиграл ему в предыдущей дисциплине. От Жени можно ожидать чего угодно. Говорят, Гараничев отказался бежать эстафету? Здесь есть и недостаточная работа тренеров. Не надо искать психологов. Тренеры должны вселять уверенность в Женю во время тренировок. Не помню, чтобы в моём поколении кто-то мог отказаться выступать на чемпионате мира, тем более в эстафете. Шанс есть всегда. Если он действительно сам отказался, это неправильно. Он боец по натуре, может, смелости не хватает. Если отказался сам, то он неправ. За место в составе надо биться», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде начнётся сегодня, 16 марта, в 18:30 мск.