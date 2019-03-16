Драчёв: у Мироновой неэффективная винтовка, ей надо менять оружие

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв после женской эстафеты на ЧМ-2019 рассказал о проблемах с винтовкой у Светланы Мироновой.

«Каждому биатлонисту винтовку делает регион. Между „трансформером“ и обычной винтовкой есть различия. На мой взгляд, это новшество, которое неэффективно. Посмотрите на винтовку — увидите. Считаю, что это не та вещь, с которой можно стрелять здесь. Первым такие винтовки начал делать Волков, сейчас распространяет. Светлане надо менять винтовку.

Конечно, надежда была, что Миронова лёжа отстреляется, максимум один-два запасных патрона использует. Но три минуты проигрыша на этапе — большой отрыв, непростительный на чемпионате мира», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.