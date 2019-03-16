Юрлова-Перхт: были ли шансы на медаль? При хорошей стрельбе могли быть выше

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Были ли шансы? Они есть всегда. Это эстафета, здесь нельзя надеяться на кого-то, а нужно работать всей командой. Сегодня мы отработали неплохо. Я недовольна „стойкой“, потому что поторопилась, пыталась выжать максимум и отыграть отставание. Не получилось, но я рада, что мы попали в топ-6 при такой высокой конкуренции. При хорошей стрельбе могли быть повыше. Посмотрите на сборную Украины. Девчонки показали не самый лучший ход, но благодаря стрельбе они в призах.

Остались ли силы на масс-старт? Я очень рада туда попасть, поэтому завтра буду бороться», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, сборная России заняла пятое место в женской эстафете 4x6 км. Победу одержала сборная Норвегии.