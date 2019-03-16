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Й. Бё: на «стойке» опять были проблемы. Рад, что есть дополнительные патроны

Й. Бё: на «стойке» опять были проблемы. Рад, что есть дополнительные патроны
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«У меня всё шло наилучшим образом вплоть до последней стрельбы. Но на «стойке» опять столкнулся с проблемами. Не знаю, что происходит. Я просто рад, что в эстафете есть дополнительные патроны, потому что я очень не хотел мотать штрафные круги», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Отметим, Бё-младший выиграл четвёртую золотую медаль на этом турнире и стал семикратным чемпионом мира.

Напомним, мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету. Второе место заняли немецкие спортсмены. Сборная России замкнула тройку призёров.

Чемпионат мира по биатлону завершится завтра, 17 марта, гонками с общего старта.

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