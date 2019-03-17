Хованцев: Гараничев сделал правильно. Он подошёл и сказал, что неуверен в себе

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отказ Евгения Гараничева от участия в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
Гараничев находился в изначальной заявке на эстафету, однако отказался бежать после индивидуальной гонки. Его заменил Никита Поршнев.
«Как воспринял отказ Гараничева? У меня не было негативной реакции, чтобы я разозлился. Он сделал правильно: подошёл и сказал, что чувствует себя неуверенно. Я не заставлял бежать его. Считаю, он не подставил команду», – передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, мужская сборная России в составе Матвея Елисеева, Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла третье место в эстафете 4x7,5 км.
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