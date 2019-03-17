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Вирер: вчера не знала, смогу ли бежать в масс-старте. Удача мне улыбнулась

Вирер: вчера не знала, смогу ли бежать в масс-старте. Удача мне улыбнулась
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я счастлива, что стала первой итальянкой, которая выиграла ЧМ в индивидуальных гонках. Не думала о медали и вообще о своём выступлении. Вчера у меня были проблемы с животом, я пропустила эстафету и не знала, смогу ли бежать в масс-старте. Я очень много работала весь сезон, сегодня удача мне улыбнулась. Боялась, что Юрлова и Херманн догонят меня на последнем круге», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Вирер стала чемпионкой мира в масс-старте. Второе место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Тройку призёров замкнула представительница Германии Денизе Херрман.

Юрлова-Перхт завоевала серебро ЧМ в масс-старте, Вирер победила
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