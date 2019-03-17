Норвегия победила в медальном зачёте ЧМ-2019 по биатлону, Россия — седьмая

Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону, который сегодня завершился в Эстерсунде. У норвежцев 5 золотых медалей, три серебра и одна бронза.

Российская команда с тремя наградами стала седьмой. Две серебряные медали выиграли Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу россияне взяли в мужской эстафете.

Второй в медальном зачёте стала сборная Германии (2-2-3), третьими ЧМ закончили итальянцы (2-2-1).

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция



Медальный зачёт



1. Норвегия – 5-3-1 (9)

2. Германия – 2-2-3 (7)

3. Италия – 2-2-1 (5)

4. Швеция – 1-1-1 (3)

5. Украина – 1-0-1 (2)

6. Словакия – 1-0-0 (1)

7. Россия – 0-2-1 (3)

8. Франция – 0-1-3 (4)

9. Болгария – 0-1-0 (1)

10. Австрия – 0-0-1 (1).