Норвегия победила в медальном зачёте ЧМ-2019 по биатлону, Россия — седьмая

Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону, который сегодня завершился в Эстерсунде. У норвежцев 5 золотых медалей, три серебра и одна бронза.
Российская команда с тремя наградами стала седьмой. Две серебряные медали выиграли Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу россияне взяли в мужской эстафете.
Второй в медальном зачёте стала сборная Германии (2-2-3), третьими ЧМ закончили итальянцы (2-2-1).
Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Медальный зачёт
1. Норвегия – 5-3-1 (9)
2. Германия – 2-2-3 (7)
3. Италия – 2-2-1 (5)
4. Швеция – 1-1-1 (3)
5. Украина – 1-0-1 (2)
6. Словакия – 1-0-0 (1)
7. Россия – 0-2-1 (3)
8. Франция – 0-1-3 (4)
9. Болгария – 0-1-0 (1)
10. Австрия – 0-0-1 (1).
Виндиш выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону, Логинов — 4-й