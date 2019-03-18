Губерниев — о Гараничеве: не хочешь бежать за команду, готовься за другие деньги

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал решение биатлониста Евгения Гараничева отказаться от выступления в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Мы понимаем, что Гараничев не самый надёжный боец в эстафете, но применительно к этому сезону он доказал, что может здорово бегать. Возможно, надо заранее собирать пресс-конференцию и говорить, что вот эти спортсмены у нас для эстафеты, вот эти для личных гонок. Но если спортсмен не для эстафеты, то, может, ему урезать финансирование? Если не хочет бежать за команду, готовься за другие деньги. Тут масса рычагов на самом деле.



Ещё раз повторюсь, что я бы искренне порадовался, если бы Гараничев победил в масс-старте, как Доротея Вирер. Может быть, тогда надо было придумать какую-то причину с больным животом или что-то подобное. Я болею за каждого российского спортсмена и хочу каждому пожелать удачи. Но я не считаю, что мы должны превратить наших спортсменов в священных коров и не подтрунивать над ними. Хорошему спортсмену это будет только на пользу. А если спортсмен плохой, то на его место придёт хороший, над которым мы тоже будем подтрунивать и желать удачи. Спортсмены подтрунивают надо мной, я подтруниваю над ними. Это нормальная жизнь XXI века», — написал Губерниев.

Сборная России в эстафете завоевала бронзу.