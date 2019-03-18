Привалов: надо поддержать Поршнева, парень явно был не готов к таким стартам

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил выступление россиян на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«У Логинова весь сезон не шла стрельба, за это его многие критиковали, в том числе и я. Но в нужный момент Саша всё сделал как надо и вытянул нам эстафету. Он проявил себя настоящим лидером. И вообще достойно отработал весь сезон. Но хочется отметить и остальных ребят — в первую очередь Елисеева с Малышко. Также надо поддержать Поршнева. Парень без опыта и явно не готов к таким стартам. Его пришлось аврально ставить на эстафету. Понятно, что Никите было тяжело, он проиграл много времени ходом. Но главное, он отдал все силы и как смог оказал помощь команде. Для него это неоценимый опыт — надеюсь, в будущем он прибавит», — цитируют Привалова «Известия».

Привалов также прокомментировал завоевание Екатериной Юрловой-Перхт серебра чемпионата мира в масс-старте.

«Обидно за эту предпоследнюю мишень, Кате совсем чуть-чуть не повезло. Уверен, отстрелявшись чисто, Юрлова привезла бы перед последним кругом 10 секунд Вирер и ходом уже не упустила бы победу. Но серебро — тоже хороший результат. Особенно на фоне долгого отсутствия у наших женщин наград на чемпионатах мира. Тревожит только, что сейчас, кроме Кати, нам не на кого рассчитывать в плане борьбы за медали. Так что впереди у тренеров ещё много работы. Талантливые молодые девочки у нас есть, что показало январское золото на этапе Кубка мира в Оберхофе. Но за один сезон их не подтянешь на высший уровень», — сказал Привалов.

Привалов: на чемпионате мира у меня надежда только на Елисеева и Логинова