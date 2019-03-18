Панфилова: парные элементы хорошо делаем, а прыжка тройного стабильного нет

Фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая с паре в Дмитрием Рыловым, считает, что для улучшения результатов дуэта ей нужно стабильно исполнять тройные прыжки. На дебютном чемпионате мира среди юниоров в Загребе спортивная пара из Перми завоевала серебро.

«Сезон получился быстрый, потому что было много соревнований. Всё очень интересно. Где-то результаты могли быть лучше, но это повод, чтобы работать дальше и больше. Выходить и работать лучше, чем сейчас.

В планах — усложнить прыжковую базу. Это самое важное. В целом контент у нас приличный, парные элементы хорошо делаем, хорошо катаемся, а прыжка тройного стабильного нет. Давайте скажем прямо: у меня нет стабильного тройного. И пока он нестабильный, то нет смысла вставлять его в программу, потому что на ошибках потеряешь больше.

Пробовала два тройных — сальхов и риттбегер. Их делать не страшно. С тулупом хуже обстоят дела, если не сказать плохо. Сальхов получается лучше. Вкручиваюсь, делаю, но пока не хватает техники. Мы с тренерами говорили на эту тему. Будем работать, планы есть», — приводит слова Панфиловой пресс-служба ФФККР.