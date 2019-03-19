Назван состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта, сообщает Nordre.
Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен, Норвегия
Состав сборной Норвегии. Мужчины
Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эндре Стремсхейм.
Женщины
Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Сюннёве Сулемдаль, Текла Брун-Ли, Эмили Калкенберг, Каролин Оффигстад Кноттен.
Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).