Назван состав сборной Норвегии по биатлону на этап Кубка мира в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта, сообщает Nordre.



Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен, Норвегия

Состав сборной Норвегии. Мужчины

Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эндре Стремсхейм.



Женщины

Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Сюннёве Сулемдаль, Текла Брун-Ли, Эмили Калкенберг, Каролин Оффигстад Кноттен.

Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).