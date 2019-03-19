Тренер сборной Норвегии по биатлону отреагировал на слова Вирер об обмане

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер признался, что выступление подопечных на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) оказалось более успешным, чем ожидалось.

«Думаю, последние хорошие результаты нас разбаловали. Все согласятся, что мы завоевали больше медалей, чем рассчитывали. Теперь ждём этапа в Хольменколлене», — цитирует Обереггера TV2.

Обереггер, ранее работавший со сборной Италии, также прокомментировал слова итальянки Доротеи Вирер о своём уходе из команды. По словам Вирер, Обереггер обманул биатлонисток сборной Италии, перейдя на работу в сборную Норвегии.

«Сейчас я бы в сборную Италии не вернулся. Я доволен своей нынешней работой и командой. Я ничего не хочу менять. Я рад, что Вирер выиграла золото в масс-старте. Она проводит отличный сезон. Когда норвежки не оказываются на подиуме, я надеюсь, что призовое место займёт кто-то из итальянок», — сказал тренер.

Сборная Норвегии на чемпионате мира завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую награду.