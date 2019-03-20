Норицын: скорее всего, Павлова пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Евгения Павлова, вероятно, не выступит на заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.



«Евгения Павлова приболела, сказался масс-старт на чемпионате мира, который был очень тяжёлым с точки зрения погодных условий. Поэтому она не тренируется и, скорее всего, на этом этапе бежать не будет. Чемпионат России тоже под вопросом, потому что в этой ситуации нужно сначала привести в порядок здоровье, закатать сезон в восстановительном режиме, а не стартовать», — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».

В состав женской сборной России на этап в Хольменоллене также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

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