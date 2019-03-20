Тихонов: Саша Логинов, расскажи всё как есть. Как лыжники с переливанием крови

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на заявление норвежского биатлониста Тарьея Бё о россиянине Александре Логинове, а также дал совет российскому спортсмену.

«Бё поймал звезду. Пусть в своём огороде копается, не стоит ему лезть в чужие дела. Саша (Логинов) сам разберётся, как ему действовать, давать или не давать интервью во время турниров. Я всегда давал интервью, был смелее и с председателем спорткомитета, и с другими людьми. Саше я бы посоветовал быть более открытым и рассказать обо всём, что случилось, а не защищать мерзавцев, горе-начальников и проходимцев, из-за которых он и Ирина Старых оказались в той ситуации. Они не достойны защиты. Пусть лучше Бё и другие норвежцы на себя смотрят, а не рассказывают о других. Пусть он финиширует с улыбкой, а не рассказывает, кто трус, а кто не трус. Разговаривать с прессой и отвечать на вопросы — решение только самого спортсмена.

Саше желаю удачи и хочу, чтобы снял с себя груз и рассказал всё как есть. Как лыжники в истории с переливанием крови — люди рассказали, как было на самом деле. Это правильный подход. А русские всегда стараются прикрывать спину тому, кому не надо. Президент СБР Владимир Драчёв слишком мягок, и вряд ли он или биатлонная федерация станут отвечать норвежцу. Федерации, наверное, с Бё ничего делать не надо. Но пресс-службе в лице Константина Бойцова надо что-то ответить», — цитирует Тихонова Metaratings.

Ранее Бё-старший обвинил 27-летнего российского биатлониста в трусости.

Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости