Биатлонист Волков: я полностью доверился тренерскому штабу сборной, сам виноват

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал победу в мегамасс-старте на чемпионате России в Ижевске и оценил свою нынешнюю форму.

«Понравилось, что я начинаю чувствовать себя так, как должен. Физическое состояние намного лучше, чем было в начале сезона. На чемпионате России в Тюмени должно стать ещё лучше. А что касается стрельбы… Она, в принципе, никуда и не пропадала. Нужно было только с головой справиться. Цели на чемпионате страны только максимальные: быть в призах в каждой гонке. А там уже буду смотреть, чего я хочу: попасть в команду или всё-таки тренироваться самостоятельно… О завершении карьеры пока речь не идёт.

Что происходит с Бабиковым и Цветковым? Лучше спросить у самих ребят. Моё мнение: подготовка в сборной должна быть более индивидуальной. Нельзя всех под одну гребёнку. Или, если уж все работают одинаково, нужно брать в команду не 10 человек, а 30. Дело не в выживании. Просто реальней найти восемь человек из 30, кому подойдёт план, чем 8 из 10. Не скажу, что у нас были в межсезонье какие-то экстремальные нагрузки. Скорее, наоборот, лично для меня объёмы были гораздо меньше, чем обычно. Я сейчас фактически заново вышел на тот уровень нагрузок, который делал в предыдущие годы, и сразу появились результаты. Но на это же ушли почти три месяца. А те же три месяца в подготовительном периоде я для себя потерял.

Я сам виноват. Полностью доверился тренерскому штабу, хотя есть и своя голова на плечах. Мне просто стало интересно: есть ли смысл выполнять большую нагрузку, если можно тренироваться меньше? Но лишний раз себе доказал, что чудес не бывает. Нельзя и рыбку съесть, и сухим остаться", – цитирует Волкова «Спорт-экспресс».

Волков — чемпион мира 2017 года, семикратный чемпион Европы.