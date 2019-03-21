Шельбрейд: у Вирер и Виттоцци равные шансы на победу в общем зачёте Кубка мира

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд оценила шансы итальянок Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци одержать победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19.

«Я не знаю, давайте дождёмся воскресенья. Вирер выиграла масс-старт в Остерсунде, а Лиза хоть и провалила первую часть гонки, затем хорошо поработала и поднялась на восьмое место. Сейчас их шансы на победу в общем зачёте абсолютно равны. Обе находятся в хорошей форме. Но не сбрасывайте со счетов и Марте Рёйселанд. Она сейчас очень голодная к победам и к тому же будет выступать дома», — цитирует Шельбрейд Biathlon.com.ua.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 21 по 24 марта в Хольменколлене (Норвегия). Сейчас в активе Вирер и Виттоцци по 852 очка.