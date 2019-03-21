Кайшева: промахи были не из-за ветра, а из-за моих дёрганий

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Победу в спринте одержала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.



«Трасса достаточно жёсткая, незначительно совсем разбилась. Кое-где тень, она становилась только крепче. Сильный ветер? У меня что на пристрелке, что на рубеже ветра не было. С этим проблем не было. Были мои дёрганья.



Не могу сказать, что я не разбежалась, на чемпионате мира я чувствовала себя очень хорошо ходом, мне нравилось всё в моём состоянии физическом. Но здесь почему-то всё пошло куда-то не туда», — цитирует Кайшеву Kalashnikov Media.

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