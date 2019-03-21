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Вирер: один промах лишил меня шансов на победу

Вирер: один промах лишил меня шансов на победу
Другие / Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер недовольна выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), где она заняла 11-е место.

Победу одержала Анастасия Кузьмина из Словакии. Второй стала немка Франциска Пройс, третьей — словачка Паулина Фиалкова.

«Тяжёлая гонка. Лыжи работали не очень здорово, я достаточно сильно устала. Один промах лишил меня шансов на победу. Кузьмина была очень быстра в этот раз. Будет ли мне легко после неудачного выступления Лизы Виттоцци? Сейчас об этом не думаю. У нас в команде никто лишний раз об этом не вспоминает. Каждый думает о своём выступлении. Я недовольна этой гонкой на 100 процентов, но надеюсь, что в воскресенье покажу свой уровень», — цитирует Вирер «Матч ТВ».

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Юрлова — 14-я
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