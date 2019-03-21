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Сливко: очень волновалась и переживала перед стартом, но потом всё было спокойно

Сливко: очень волновалась и переживала перед стартом, но потом всё было спокойно
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко подвела итоги спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсменка заняла 24-е место.

«Хорошая трасса, не разбитая. Мы все очень боялись, что будет каша и мы не добежим. На тренировке было всё разбито, мокро. Сегодня — супер.

Очень круто бежалось. Не говорю, что я круто пробежала. Конечно, я проиграла много лидерам, но относительно себя было очень здорово. Смогла потерпеть до конца, очень рада.

Очень волновалась и переживала. Думала, Господи, 102-й номер, сколько ждать, я же успею тысячу мыслей передумать. Но нет, всё было спокойно», — цитирует Сливко Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

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