Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Вал. Семеренко: все уже хотят отдохнуть, почувствовать вкус дома

Вал. Семеренко: все уже хотят отдохнуть, почувствовать вкус дома
Другие / Биатлон

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсменка заняла 55-е место, победу одержала словачка Анастасия Кузьмина.

«Было тепло – мне так бежать более комфортно, чем в минус. Трассу организаторы подготовили очень хорошо, она была достаточно жёсткой. Что касается промахов, то ветерок на стрельбище был, хотя и не большой.

Но больше уже сказывается усталость. Хочется уже домой, отдохнуть. Мы не рассматривали этот старт как закатку – просто уже накопилась усталость за сезон: моральная, физическая. Все уже хотят отдохнуть, почувствовать вкус дома – и потом снова в бой», – приводит слова Семеренко интернет-портал Biathlon.com.ua.

Кузьмина: так обрадовалась четырём закрытым мишеням, что промазала на пятой
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент