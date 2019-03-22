Вал. Семеренко: все уже хотят отдохнуть, почувствовать вкус дома

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Спортсменка заняла 55-е место, победу одержала словачка Анастасия Кузьмина.



«Было тепло – мне так бежать более комфортно, чем в минус. Трассу организаторы подготовили очень хорошо, она была достаточно жёсткой. Что касается промахов, то ветерок на стрельбище был, хотя и не большой.



Но больше уже сказывается усталость. Хочется уже домой, отдохнуть. Мы не рассматривали этот старт как закатку – просто уже накопилась усталость за сезон: моральная, физическая. Все уже хотят отдохнуть, почувствовать вкус дома – и потом снова в бой», – приводит слова Семеренко интернет-портал Biathlon.com.ua.

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