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Рёйселанд: вряд ли я могу бороться за победу в общем зачёте Кубка мира

Рёйселанд: вряд ли я могу бороться за победу в общем зачёте Кубка мира
Другие / Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), где она заняла шестое место. Победу в гонке одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

«Была классная гонка, отличная публика, солнечная погода. Мне всё понравилось. У меня хороший результат и неплохая стартовая позиция для пасьюта. Вряд ли я могу бороться за победу в общем зачёте Кубка мира, но на третье место у меня есть неплохие шансы. Это моя главная цель на этот уик-энд. В субботу просто выйду на трассу и буду сражаться!» — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер (882 очка), Рёйселанд — третья (791).

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Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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