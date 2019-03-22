Сливко: тренерский штаб сам видит и понимает, кого нужно брать, а кого нет

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Она заняла 24-е место.



«Очень круто. Довольна гонкой. Замечательный дебют на Кубке мира в этом году. Немного волновалась. Хотела не упасть в грязь лицом, так как провела хороший сезон на Кубке IBU. По ходу сезона я не думала о попадании в основу. Тренерский штаб сам видит и понимает, кого нужно брать, а кого нет. Наверное, раньше я не попадала в число тех, кто заслуживает права принять участие в Кубке мира.

Скоро будет новый сезон, сейчас не могу сказать, на каком уровне буду. Пройдёт отбор, и тогда пойму. Я постоянно работала на Кубке IBU и думаю, организм будет готов к нагрузкам Кубка мира", — цитирует Сливко сайт «Матч ТВ».

Сливко победила в общем зачёте Кубка IBU.