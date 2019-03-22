Муж Кузьминой: Настя доказала, что она королева спринта

Даниэль Кузьмин, муж и тренер словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, прокомментировал завоевание супругой «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок. Вчера, 21 марта, Анастасия выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).



«Малый глобус» – это не то что грандиозно, мы его вообще не ждали. Начало сезона было смазанное, но Настя доказала, что она королева спринта и не просто так выиграла его на чемпионате мира", — сказал Кузьмин в эфире «Матч ТВ».

Даниэль также подтвердил, что Кузьмина завершит карьеру по окончании сезона.

«Нужно заканчивать на вершине, заниматься детьми. Она заканчивает на гребне волны. Есть полное удовлетворение всем, чего достигли», – сказал Кузьмин.