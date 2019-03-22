Черезов: думаю, Логинов в Хольменколлене выступит уверенно

Член правления Союза биатлонистов России, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов поделился ожиданиями от выступления Александра Логинова на этапе Кубка мира Хольменколлене (Норвегия).

«Заключительная неделя международных стартов. Мы все прекрасно понимаем, что внимание наше и болельщиков будет приковано к Александру Логинову. Потому что спринт и пасьют будут ключевыми. Идёт плотная борьба за второе, третье, четвёртое места. Саша в хорошей форме находится. И после чемпионата у него положительные эмоции — и в эстафете медаль, и личная медаль. Поэтому я надеюсь, что он на эмоциональном подъёме. Думаю, что он уверенно выступит. Первый его этап Кубка мира был именно здесь. Он был юниором и заехал тогда в призы», — сказал Черезов в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

Сегодня, 22 марта, в Хольменколлене пройдёт мужской спринт.