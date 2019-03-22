Поршнев: трасса сегодня не из лёгких, но мы все в равных условиях

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал трассу заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене.

«Здесь такая прекрасная солнечная погода, просто веет весной. И, конечно, в какой-то момент так тепло становится, что хочется просто упасть на этот снег и просто полежать. Но мы все настроены на борьбу и понимаем, что здесь надо, как и на любых соревнованиях, отдаваться на максимум. Посмотрим, как сложится гонка. Конечно, условия не из лёгких. Трасса тает и превращается в кашу. Но мы все спортсмены, все в равных условиях.

Меня часто спрашивают, какая трасса мне больше подходит. Я всегда отвечаю, что зависит от того, как я себя чувствую. Если я себя чувствую хорошо, то мне любая трасса кажется относительно лёгкой. А если самочувствие не позволяет двигаться вперёд как можно быстрее, то любая трасса покажется тяжёлой, хоть равнина, хоть что. Здесь лыжи едут прекрасно, сервис классно работает, будем биться», — сказал Поршнев Kalashnikov.Media.

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