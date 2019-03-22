Поршнев: выступить на ЧМ по биатлону уже было для меня на грани фантастики

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о выступлении в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где сборная России завоевала бронзовую медаль.

«Просто очутиться на чемпионате мира, стартовать — это уже было за гранью фантастики. А пробежать эстафету за такую сильную сборную — это неописуемо.

После того, как узнал, что меня поставят в гонку, я понимал, что если покажу какой-то результат, то есть шанс пробиться дальше, поучаствовать в эстафете и в дальнейших гонках. Где-то за два дня нам объявили, что Гараничев не стартует и сказали, что побегу я.

Я не столько волновался в тот момент, просто в себя поверил, что вот я здесь и должен окрылиться. Я пробежал первый круг, почувствовал, что мне становится тяжело, но мне все кричали, что я должен держаться за французом. И я это и сделал. Но из-за того, что вся атмосфера заряжала, просто не мог поступить по-другому. Голова не думала о том, чтобы отставать от кого-то. Я просто бежал, что есть силы.



Понимал, что не могу подвести остальную команду. Такие мысли были. Особенно они меня мучали на последнем круге. Я просто, на нашем спортивном сленге, «капнул», «побежал на зубах». Понял, что мне надо выжать из себя всё что есть.

Рад тому, что оказался в такой сильной команде, которая привела нас к призовому месту. Мне, конечно, обидно за свой этап, за свой последний круг, но это не мешает мне радоваться медали, как и всем", — сказал Поршнев в интервью Kalashnikov Media.

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