Шипулин, Ярошенко, Чудов и другие звёзды едут на «Калашников Биатлон Фест»

Почётными гостями любительской гонки «Калашников Биатлон Фест» станут легенды российского биатлона: Антон Шипулин, Николай Круглов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко и Иван Черезов. Любой желающий сможет пообщаться и сфотографироваться со звёздами и получить их автографы. А лучшие атлеты по итогам забега смогут принять участие в дуэльной стрельбе со звёздами.



«Калашников Биатлон Фест» пройдёт 30 марта на РССК им. Демидова А.М. (Ижевск, Славянское шоссе, 0/13). Участников соревнований ждёт забег на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. К участию в гонке допускаются лица старше 18 лет при наличии у них медицинской справки о состоянии здоровья. Победители состязаний получат призы.



Гостей и болельщиков любительского состязания ждут прямая трансляция гонки, концертная программа, конкурсы с призами, аттракционы, тиры, мастер-классы, обогреваемая зона фуд-корта и многое другой. Вход для болельщиков бесплатный.



Кроме того, 27 марта для участников гонки пройдёт открытая тренировка с трёхкратным чемпионом мира, двукратным призёром Олимпийских игр Иваном Черезовым. Программа тренировки будет состоять из стрелковой и лыжной подготовки.



Регистрация на гонку открыта на сайте «Калашников Спорт»: https://kalashnikov.sport/event/kalashnikov-biatlon-fest-2019