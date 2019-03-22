Черезов: при таком тумане приходится стрелять на ощущение, а не прицеливаться

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал погодные условия на трассе заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Мужской спринт начался в тумане.

«Началась гонка, организаторы приняли решение на 15 минут её сдвинуть. Решение будет окончательно приниматься по ходу гонки. спортсмены стартуют, кто-то может пробежать круг, кто-то два круга, кто-то может вообще финишировать. По ходу гонки будут решать — продолжать или останавливать.

Вы видите какой туман. Как в таком тумане стрелять? У многих стоят регулируемые диоптрии, приходится выкручивать их на максимальный размер, чтоб попадало больше света в мушку и ты хотя бы хоть немного мог бы определить очертания мишени. Здесь не надо больше внимания фокусировать на прицеливании. Стараться больше на ощущениях.

Из своего опыта могу сказать, что были такие гонки. Когда мы пристреливались, наши тренеры стояли вместе с нами на огневом рубеже. Плохо очень видели в трубу. Я всегда старался почувствовать хоть какое-то отличие черных мишеней от белого фона. Не так сильно фокусировал внимание на прицеливании. все было на ощущении. Была гонка эстафетная, на которой я смог отработать в туман без ошибок», — сказал Черезов Kalashnikov.Media.

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