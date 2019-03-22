Фийон Майе сократил отставание от Логинова в общем зачёте Кубка мира до 19 очков

По итогам спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене россиянин Александр Логинов сохранил второе место в общем зачёте турнира. Однако французу Кентену Фийону Майе удалось сократить от него отставание до 19 очков.
Кубок мира. Общий зачёт
После 24 гонок из 26
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1170
2. Александр Логинов (Россия) — 828
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 809
4. Симон Детьё (Франция) — 789
5. Арнд Пайффер (Германия) — 700
6. Симон Эдер (Австрия) — 662
7. Антонен Гигонна (Франция) — 659
8. Мартен Фуркад (Франция) — 648
9. Тарьей Бё (Норвегия) — 639
10. Юлиан Эберхард (Австрия) — 627...
15. Евгений Гараничев (Россия) — 476...
32. Матвей Елисеев (Россия) — 242...
37. Дмитрий Малышко (Россия) — 166...
53. Александр Поварницын (Россия) — 66...
70. Эдуард Латыпов (Россия) — 26...
81. Максим Цветков (Россия) — 17...
96. Никита Поршнев (Россия) — 5...