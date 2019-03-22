Поварницын: стрельба — лотерея. Но «лёжку» можно было и на ноль стрелять

Россиянин Александр Поварницын прокомментировал выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Поварницын допустил 3 промаха, показал 70-й результат и не отобрался на гонку преследования.

«Стрельба, конечно, — лотерея. Но решение о выстреле всё равно принимает человек, можно и с таким ветром бороться. Конечно, в туман, если стоя стреляешь, это не так объективно, но лёжа можно было стрелять и на ноль.

Думал, гонку отменят, но хотел бежать, самочувствие хорошее. И если бы её отменили, я бы скорее расстроился. Даже несмотря на такой результат, чувствую в себе силы. Просто не могу собраться в техническом плане. Проблем с лыжами не было, не с кем было сравниться», — сказал Поварницын Kalashnikov.Media.

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