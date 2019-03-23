Российские кёрлингистки сыграют с Японией за выход в полуфинал ЧМ

Женская сборная России по кёрлингу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Силькеборге (Дания) обыграла команду Латвии со счётом 9:4.

В таблице кругового турнира россиянки заняли третье место, уступив сборным Швеции и Южной Кореи, напрямую вышедшим в полуфинал. Отметим, что кореянки при равном количестве побед (по 9) опередили сборную России по дополнительным показателям.

Российские кёрлингистки в стыковом матче за выход в полуфинал сыграют с командой Японии, ставшей шестой в круговом турнире. Ещё за одну путёвку в полуфинал поспорят сборные Швейцарии и Китая.

Игры первого раунда плей-офф и оба полуфинала пройдут в субботу, 23 марта. А 24 марта состоятся медальные матчи — за третье место и финал.