Кузьмина оформила золотой дубль на этапе КМ в Норвегии, Юрлова-Перхт — 15-я

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки преследования на 12,5 км на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Второе место заняла немка Денизе Херрман. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Ханна Эберг.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 15-е место.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины, гонка преследования

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 28.25,9 (0+0+0+0).

2. Денизе Херрман (Германия) — +1.42,8 (1+0+0+1).

3. Ханна Эберг (Швеция) — +2.01,1 (0+0+0+1)...

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +2.11,7 (1+0+2+0).

5. Линн Перссон (Швеция) — +2.12,5 (0+0+0+1).

6. Тириль Экхофф (Норвегия) — +2.27,0 (1+0+1+2).

7. Франциска Пройс (Германия) — +2.31,8 (0+2+1+0).

8. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +2.34,1 (1+0+0+0).

9. Клэр Игэн (США) — +2.43,8 (1+0+0+2).

10. Селия Эмонье (Франция) — +2.55,2 (0+1+2+1)...

15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.06,3 (0+0+2+0).

16. Светлана Миронова (Россия) — +3.24,0 (0+0+1+3)...

29. Лариса Куклина (Россия) — +4.46,0 (0+1+2+0)...

34. Виктория Сливко (Россия) — +5.00,7 (0+1+2+0)...

46. Ульяна Кайшева (Россия) — +5.45,9 (0+3+1+1)...

Анастасия Морозова (Россия) — круговая (1+0+1).