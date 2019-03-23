Кузьмина: очень повезло на стрельбище. Когда я подходила, ветер утихал

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о победе в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«В чём секрет победы? Его нет, просто конец сезона, конец карьеры. Я расслабилась, получала наслаждение. Ребята очень классно подготовили лыжи. Как только надела их, поняла, что бояться нечего и гонка не будет сложной, что касается хода. Просто когда всё здорово — и настроение и лыжи, — то и хочется, и можется. Плюс мне очень повезло на стрельбище: когда я подходила, ветер утихал. Всё, что не получилось в Эстерсунде, где счастье от меня отвернулось, сейчас ко мне вернулось: я сделала первый ноль.

Я шла свою гонку. Говорят, что пасьют — это контактная гонка, но сегодня получилась индивидуальная для меня. Конечно, такие дни — нечастые. И перед последней стрельбой сказала себе: «Настя, ничего не думай и не бойся, работай так же, как и перед этим». Потому что я знаю, что когда я начинаю хотеть большего, чем могу, то вот это закрепощенное состояние мыщц потом неправильно сказывается на спусковом крючке и отражается промахами.

Я часто говорю сама с собой, когда бегу гонку, даю себе указания: когда тяжело — потерпи, когда догоняют — поборись, когда нужно стрелять хорошо — сконцентрируйся. Не всегда, конечно, срабатывает, но сегодня получилось.

По трассе мне уже фанаты после третей стрельбы кричали: «Ой, ну всё понятно, поздравляем!» А я пыталась это игнорировать, не обращать на это внимания. Гонка заканчивается, когда переступаешь финишную черту. Плюс, кроме последней стрельбы, где я могла от эмоций могла зацепить штрафные круги, я пыталась себя успокоить и продышаться. Выбросить всё из головы и видеть перед собой мишени. Нет чёткого понимания, что всё, я уже выигрываю», — сказала Кузьмина в интервью Kalashnikov.Media.

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