Кайшева: лыжи работали прекрасно, а я их не поддержала

Россиянка Ульяна Кайшева рассказала о выступлении на гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Кайшева с пятью промахами показала 46-й результат.

«С самого старта было тяжело, как и на спринте, я решила рискнуть на стрельбе, так как особо нечего было терять. И подумала, что надо поработать над скоростной стрельбой сегодня.

Три ошибки на второй «лежке» произошли, возможно, из-за быстрой стрельбы. Выстрелы уходили вверх, то есть я почти не останавливалась, когда стреляла.

Лыжи работали прекрасно, а я их не поддержала и ехала не так быстро, как хотелось бы", — сказала Кайшева Kalashnikov.Media.

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