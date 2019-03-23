Кайшева: лыжи работали прекрасно, а я их не поддержала

Россиянка Ульяна Кайшева рассказала о выступлении на гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Кайшева с пятью промахами показала 46-й результат.
«С самого старта было тяжело, как и на спринте, я решила рискнуть на стрельбе, так как особо нечего было терять. И подумала, что надо поработать над скоростной стрельбой сегодня.
Три ошибки на второй «лежке» произошли, возможно, из-за быстрой стрельбы. Выстрелы уходили вверх, то есть я почти не останавливалась, когда стреляла.
Лыжи работали прекрасно, а я их не поддержала и ехала не так быстро, как хотелось бы", — сказала Кайшева Kalashnikov.Media.
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