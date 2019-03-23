Губерниев — Сливко: отказалась быть секс-символом биатлона? Теперь я секс-символ

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской гонки преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 15-е место. Виктория Сливко была 34-й.

«Нашим женщинам победить не удалось, теперь ждём мужчин. Виктория Сливко хоть и отказалась от предложенного мной титула секс-символа мирового биатлона, но потенциал есть. И скоро всех победит! Однако, судя по моей новой прическе, подлинный секс-символ биатлона я!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Мужская гонка преследования на 12,5 км стартует в 19:15 мск.