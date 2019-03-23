Елисеев: раньше проигрывал минутами, теперь до последнего с лидерами держался

Россиянин Матвей Елисеев рассказал о своём выступлении в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Забежав на два штрафных круга, Елисеев поднялся с 18-го места после спринта на девятое, став лучшим из россиян.

«Это мой лучший результат в сезоне, хотя, конечно, ошибки были. Стартовал вообще спокойно, меня четыре человека обогнали. Я дал организму привыкнуть. Приходится делать скидку на неидеальное состояние. Проходит азарт гонки, теперь с более трезвой головой на старт выхожу. Помогает.

Я доволен своим последним кругом. Если раньше я проигрывал минутами, то теперь я почти до последнего подъёма с лидерами держался. Шансы были, прогресс идёт», — сказал Елисеев в интервью Kalashnikov.Media.

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