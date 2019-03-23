Логинов, Гараничев и Елисеев выступят в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене

Три российских биатлониста — Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев — выступят в масс-старте на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Логинов получил второй стартовый номер, Гараничев — 15-й, Елисеев — 27-й.

Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, Гараничев находится на 15-й позиции, Елисеев попал в масс-старт по итогам гонки преследования, где занял девятое место.

Ранее две победы в двух гонках финального этапа Кубка мира одержал лидер соревнований — норвежец Йоханнес Бё, выигравший спринт и масс-старт. Логинов в спринте стал девятым, но в гонке преследования допустил 4 промаха и финишировал 13-м.

Мужской масс-старт начнётся 24 марта в 18:30 мск.