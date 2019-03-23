Малышко: не самое хорошее самочувствие удалось компенсировать лыжами

Россиянин Дмитрий Малышко рассказал о своём выступлении в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Малышко, допустив 3 промаха, занял 34-е место.

«Сегодня не скажу, что лучшее состояние, трасса очень тяжёлая, очень неровная. Днём она была растаявшая, а сейчас начало схватывать. Все неровности начали застывать, буквально прыгаешь с ноги на ногу, очень много энергии на это уходит. Но сегодня очень хорошо работали лыжи. И не самое хорошее самочувствие удалось компенсировать лыжами. Посидеть за впереди идущими спортсменами и отработать в полную силу сложные участки.

После первой стрельбы, где прошли габариты, сделал поправку. Но менялся ветер очень сильно и часто, так что не знаю, был ли в этом смысл.

Лыжи работали изумительно, контактная гонка, и с первых метров можно было сравнить с ребятами, понять, что сервис сегодня на высоте», — сказал Малышко в интервью Kalashnikov.Media.

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