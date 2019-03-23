Кузьмина: было бы потрясающе и завтра повторить успех

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поделилась ожиданиями от масс-старта, который пройдёт завтра в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Я хочу пережить сегодняшний день и сегодняшний результат и насладиться до конца дня. Я знаю, что это много эмоций. Конечно, было бы здорово повторить успех на стрельбище и завтра бы выиграть. Это было бы здорово и потрясающе. Но биатлон тем и интересен, что вперёд загадывать невозможно. Поэтому ничего предполагать не хочу. Завтра надо начать новый день с нового листа и постараться провести хорошую работу», — сказала Кузьмина Kalashnikov.Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov.Media.

Ранее Кузьмина выиграла на этапе Кубка мира в Хольменколлене спринт и гонку преследования. В воскресенье, 24 марта, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр завершит свою спортивную карьеру.

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