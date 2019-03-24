Кузьмин: словацким биатлонистам надо всё разжёвывать, с Настей такого не было

Тренер и супруг выступавшей за Словакию биатлонистки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин рассказал о планах на будущее.

«Планы такие: хотим отдохнуть, Настя поедет в Тюмень к родителям, посмотрит чемпионат России. Потом поедем на Камчатку, по традиции чуть-чуть покататься на снегу. Тренировки не заканчиваются, просто они не будут такие активные, потому что Настя всё равно летом поедет на летние соревнования по биатлону. Так она не поставит лыжи в угол, а винтовку на стену. Есть планы пробежать беговой марафон. Увидим, планов много, но пока хочется отдохнуть от сезона.

Буду ли я работать тренером дальше? Пока по согласованию со словацкой федерацией биатлона будет проведён анализ этого сезона, потому что я работал с мужской командой. И многие вещи не получились. Может, буду работать дальше с федерацией или как менеджер федерации. Может, пойду работать в Kalashnikov.Media, если пригласите.

Должна быть мотивация. С Настей она была каждый год, каждый сезон. Конечно, с командой работать сложнее, потому что нет целеустремленности у спортсменов. Им всё время нужно давать какие-то планы. То есть нужно им разжёвывать до мелочей, тогда они будут что-то делать. Но какой-то работы сверху, я не вижу у них. С Настей мы это даже не обсуждали, а у них — отсутствует. Пока эта культура профессионального спорта у них не привьётся, результата не будет», — сказал Кузьмин Kalashnikov.Media.

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