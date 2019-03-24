Елисеев: в этом году мне не хватило базы

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Спортсмен занял 17-е место.



«Я с самого старта хотел беречься, но самочувствие не такое, как вчера, намного тяжелее. По всему этому сезону, три дня подряд, мне всё даётся тяжело. Думаю, что базы не хватило, со всеми моими перипетиями в межсезонье.



Даже если вытерпеть третий день, то потом надо восстанавливаться неделю минимум. Так что базы не хватило в этом году, но, надеюсь, межсезонье пройдёт без происшествий.



Сегодня основа трассы была жёсткая и не проваливалась, но всё равно сложно: и спуски сложные, и подъёмы сложные. Условия не очень хорошие. Если бы основа растаяла, мы бы там и остались», — сказал Елисеев Kalashnikov.Media.

Больше видео о биатлоне – на сайте Kalashnikov.Media.