Губерниев: Йоханнес Бё — звезда, а Логинов пока нет

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» упрекнул биатлониста Александра Логинова в том, что он не дал интервью по окончании чемпионата мира в Эстерсунде, как обещал.



«Что касается общения наших спортсменов с прессой, то скажу следующее. Если биатлонист пообещал, что даст интервью всем пишущим СМИ после окончания чемпионата мира и мои коллеги его ждут три часа в отеле, а он к ним не приходит, это выглядит странно. Речь об Александре Логинове, как вы поняли. Если ты уж слово дал, то держи его. Это проблема не только биатлонистов, но и вообще некоторых российских спортсменов.

Не надо забывать, что, в отличие от спортсменов, с ними ходят поговорить люди, которые по-настоящему заканчивали высшие учебные заведения и очень солидные заведения. И это ведь не отношение к прессе, это отношение к болельщикам собственной страны, которые платят налоги и содержат сборную. Чтобы стать звездой, нужно быть как Йоханнес Бё. Он – звезда, а Логинов пока нет.

Есть ли у меня надежда на молодое поколение российских биатлонистов? Есть. Эти ребята понимают цену известности, цену бизнеса. Они здорово ориентируются в пространстве, они вообще лучше, чем мы. Надо им доверить в этом смысле. Я не боюсь, что они в какой-то момент могут взять пример с некоторых старших товарищей и закрыться от всех. Если спортсмен хороший, то с ним ничего не будет. А если ты плохой спортсмен, то в любом случае никому не интересен", — написал Губерниев.

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