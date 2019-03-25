Аликин: работая с Ахатовой, Миронова сможет показать другой процент попаданий

Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин прокомментировал информацию о том, что на предсезонных сборах с командой России может начать работу олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Альбина Ахатова.

«Альбина Ахатова — мастер своего дела, она одна из лучших специалистов в мире по изготовлению стрелковых лож. Думаю, что если СБР действительно удалось договориться с ней о сотрудничестве и Альбина будет индивидуально заниматься с девушками, у которых есть проблема со стрельбой, то в следующем году их результаты могут улучшиться. Условно та же Света Миронова сможет показать совершенно другой процент попаданий. А учитывая её высокую скорость, это приведёт к подиумам на этапах Кубка мира», — приводят слова Аликина «Известия».

Тренером женской сборной по стрельбе в завершившемся сезоне был Леонид Гурьев.